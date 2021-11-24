В Новосибирске в аквапарк «Аквамир» начнут пускать посетителей по QR-кодам

Все необходимые противоэпидемиологические меры в аквапарке приняты. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске по системе QR-кодов начнет работать аквапарк «Аквамир», который был закрыт с 30 октября. Соблюдение в аквапарке противоковидных мер проверил министр промышленности региона Андрей Гончаров.

— Все необходимые противоэпидемиологические меры приняты, и мы надеемся, что в ближайшее время снимем ограничения по работе аквапарка, — рассказал Андрей Гончаров.

По словам главного администратора «Аквамира» Дениса Суркова, аквапарк организовал на каждом охранном посту считывание QR-кодов, измерение температуры и выдачу масок, также большая площадь здания позволит без труда контролировать поток людей и не создавать очереди. По всему аквапарку установлены аппараты обеззараживающие воздух и дозаторы для дезинфекции рук. А весь персонал аквапарка привит.

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