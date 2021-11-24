Первая в мире собака с четырьмя протезами, которую спас новосибирский ветеринар, стала звездой зарубежных СМИ

Монике установили впервые в мире сразу четыре протеза на лапы. Фото: Предоставлено зоозащитницами Краснодара instagram.com/zoo_sos_krd

История собаки Моники, которую спас новосибирский ветеринар, не оставила равнодушными зарубежным СМИ. Иностранные журналисты стали писать о том, что впервые в мире собаке установили стразу четыре протеза вместо лап. Тему о Монике, спасенной новосибирским специалистом, осветили американский «CNN», индийский «NDTV» и «Bharat Times». Также о собаке написал угандийский «Sunday Vision».

Ранее КП-Новосибирск писала, новосибирские ветеринары установили титановые пластины собаке по кличке Моника из Краснодара. Животное пострадало от рук живодеров. У нее отсутствовали все четыре лапы. Моника могла умереть, но зоозащитники вовремя начали действовать.

— Даже не знаю, как она вообще смогла выжить без еды и воды. Когда мы забрали Монику, так мы назвали собаку, в Краснодар, у нее была крайняя степень истощения, запах от нее был жуткий — начался сепсис, — рассказывала КП-Новосибирск зоозащитница Марина.

Борьба за жизнь была долгой, но уже после первой операции Монике стало лучше. Затем решался вопрос разработки лап, которые подходили бы ей по всем критериям. К слову, у Моники с рождения были кривые лапы. Первые протезы изготовили на 3D-принтере в Томске, но они ей не подошли — были слишком большими. После чего новосибирские ветеринары сделали для Моники подходящие протезы, которые уже прижились.

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