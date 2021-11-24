Мошенники украли у пенсионерки 384 тысячи рублей

Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Жительница Новосибирска отдала мошенникам 384 тысячи рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Пострадавшей 79 лет. Неизвестный позвонил ей и представился ее сестрой. Сказал, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы урегулировать конфликт, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сибирячка договорилась о встрече с мошенниками. Они приехали к ней домой и в подъезде женщина отдала им нужную сумму.
Напомним, что недавно преступники оформили кредит на 605 тысяч рублей на жительницу Новосибирска. Они позвонили ей под видом банкиров.
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