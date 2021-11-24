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Происшествия24 ноября 2021 2:09

Мошенники украли у пенсионерки 384 тысячи рублей

Они позвонили ей под видом родственников, попавших в беду
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям.

Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Жительница Новосибирска отдала мошенникам 384 тысячи рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Пострадавшей 79 лет. Неизвестный позвонил ей и представился ее сестрой. Сказал, что ее сестра попала в ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы урегулировать конфликт, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибирячка договорилась о встрече с мошенниками. Они приехали к ней домой и в подъезде женщина отдала им нужную сумму.

Напомним, что недавно преступники оформили кредит на 605 тысяч рублей на жительницу Новосибирска. Они позвонили ей под видом банкиров.

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