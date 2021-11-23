Мошенники оформили на сибирячку кредит на 605 тысяч рублей

У жительницы Новосибирска мошенники выманили 605 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
У жительницы Новосибирска мошенники выманили 605 тысяч рублей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.
— В понедельник, 22 ноября, 45-летней женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками банка, и оформили на нее кредит на 605 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как мошенник украл у сибирячки почти 120 тысяч рублей, прикинувшись водителем BlaBlaCar.
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