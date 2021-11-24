В Новосибирске открыли движение по улице на Мясниковой

Ремонт не стали переносить на следующий год. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

В Новосибирске открыли движение по недоделанной улице Мясниковой. Ее не успели завершить к осеннему сезону. Дорожникам пришлось укладывать асфальт в минусовую температуру. Из-за этого такую работу не раз обсуждали в Сети.

— Дорога, которая фактически является развязкой от храма Андрея Первозванного до улицы Фадеева, во многом будет решать проблему транспортной доступности для трех микрорайонов. Несмотря на то, что объект переходящий и его сдача запланирована на следующий год, я дал поручение открыть рабочее движение по улице Мясниковой в текущем году— не позже ноября, — ранее заявлял мэр Анатолий Локоть.

Известно, что ремонтные работы производила компания ООО «ДОРОГИ54». Их стоимость оценивали более чем 29 миллионов рублей.

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