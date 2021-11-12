В Новосибирске продолжают укладывать асфальт в снег после запрета мэра

Ремонтировали дорогу ночью 11 ноября. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на улице Мясниковой дорожные службы укладывают асфальт в снег после запрета мэра Анатолия Локтя. Кадрами таких работ поделились подписчики Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск». На них видно, как строительство дороги проходит в снегопад.

— Тем временем на улице Мясниковой, не взирая на погоду и снег, продолжают укладывать асфальт, — пишет автор поста.

Ранее на пресс-конференции 11 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что укладка асфальта в снег недопустима. Он потребовал усилить контроль над результатами выполняемых работ.

— Использовать нужно не только наш контроль, но и независимый. В случае, если показатели будут отрицательными, деньги за работу не будут выплачены. Работы придется переделывать, но уже в следующем году, — заявил градоначальник.

Он также отметил, что работы на текущий год должны быть приостановлены.

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