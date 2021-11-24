В Новосибирске бывший руководитель ФИЦ ИВТ подал в суд на компанию Google

Иск был подан в суд 8 ноября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший руководитель федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий Андрей Юрченко подал иск на компанию Google. Об этом стало известно из картотеки дел Заельцовского районного суда.

Иск на корпорацию был подан еще 8 ноября 2021 года. Претензия Юрченко составит в том, что в открытом доступе на платформе Google была опубликован сайт с информацией, порочащей честь и достоинство его и его коллег.

Напомним, Андрей Юрченко был уволен миннаукой РФ 12 ноября текущего года из-за неисполнения своих обязанностей. Ранее его уже отстраняли от работы, тогда у него были конфликты с коллективом, он начал массово увольнять людей.

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