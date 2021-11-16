Врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко уволен за неисполнение обязанностей

Врио директора Института вычислительных технологий СО РАН (ФИЦ ИВТ) Андрея Юрченко сняли с должности. Фото: ict.nsc.ru

В Новосибирске врио директора Института вычислительных технологий СО РАН (ФИЦ ИВТ) Андрея Юрченко сняли с должности. Приказ об этом был подписан в Министерстве науке РФ.

Как сообщается в документе, с должности Андрей Юрченко был снят 12 ноября в связи с неисполнением своих обязанностей. Ранее, 14 октября, он уже был отстранен от работы из-за конфликтов с коллективом. Люди жаловались на его управленческие решения и массовые увольнения.

Сейчас временно исполняющим обязанности директора назначен 59-летний ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук Сергей Медведев.

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Мера носит временный характер (подробнее).

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