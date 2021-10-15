Миннауки отстранило от должности врио директора ФИЦ ИВТ в Новосибирске

Его отстранили до 17 ноября. Фото: ict.nsc.ru

В Новосибирске по приказу Миннауки отстранили от занимаемой должности врио директора Института вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрея Юрченко. Решение было принято Министерством науки РФ. Об этом сообщает портал «Родные берега».

— 14 октября Министерство науки и высшего образования РФ временно до 17 ноября отстранило Андрея Юрченко от руководства и назначило проверку в ФИЦ ИВТ, — пишет издание.

Известно, что сейчас временно исполняющим обязанности директора назначен 59-летний ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук Сергей Медведев.

Ранее в СМИ попала информация о том, что значительная часть коллектива института выступила против нового руководства. Сотрудников не устроили кадровые и управленческие решения врио директора Андрея Юрченко.

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