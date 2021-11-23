В Новосибирске пятиклассник продавал в школе вейп

Мальчик продавал вейп в школе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пятиклассник решил прямо в школе устроить свой небольшой «бизнес», однако в итоге попал в поле зрения полиции.

— Ученик пятого класса одной из школ Железнодорожного района Новосибирска принес в школу вейп, чтобы продавать его одноклассникам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Искитимском районе семиклассник принес в школу коноплю. Это заметил директор и сообщил в полицию.

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Директор сообщил о произошедшем в полицию (подробнее).

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