В Новосибирске пятиклассник продавал в школе вейп

Мальчик продавал вейп в школе.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске пятиклассник решил прямо в школе устроить свой небольшой «бизнес», однако в итоге попал в поле зрения полиции.
— Ученик пятого класса одной из школ Железнодорожного района Новосибирска принес в школу вейп, чтобы продавать его одноклассникам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Искитимском районе семиклассник принес в школу коноплю. Это заметил директор и сообщил в полицию.
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Директор сообщил о произошедшем в полицию (подробнее).
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