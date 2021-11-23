В Новосибирской области семиклассник принес в школу коноплю

В Искитимском районе Новосибирской области школьник принес на уроки растение, похожее на коноплю.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Искитимском районе Новосибирской области школьник принес на уроки растение, похожее на коноплю. Директор сообщил об этом в полицию.
— Днем 22 ноября директор одной из школ Искитимского района увидел у ученика седьмого класса вещество, похожее на коноплю. Мужчина заявил об этом в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, в феврале этого года КП-Новосибирск писала о том, что ученик девятого класса одной из городских школ принес в школу предмет, похожий на пистолет.
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