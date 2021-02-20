Новосибирский школьник принес в школу пистолет

Полиция отобрала у подростка игрушку. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП произошло в одной из школ Новосибирска. Девятиклассник Иван Г. попался на глаза педагогу во время перемены. Учитель заметила, что парень прячет под одеждой что-то похожее на оружие.

— Я попросила подростка отдать мне пистолет. Он не отреагировал и убежал. Стоит заметить, что парень этот очень сложный и имеет определенную не очень положительную репутацию в стенах нашего учебного заведения. Ситуации бывают разные, поэтому мне пришлось вызвать полицию, — рассказала учительница школы, где произошел инцидент.

В образовательное учреждение оперативно прибыл инспектор отдела по делам несовершеннолетних.

— Выяснилось, что ученик старших классов взял у младшеклассника игрушку в виде пистолета и развлекался с ней на перемене. Никакой угрозы для других детей и учителей в его действиях не было. С подростком была проведена профилактическая беседа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

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