Новосибирский школьник принес в школу пистолет

Полиция отобрала у подростка игрушку.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
ЧП произошло в одной из школ Новосибирска. Девятиклассник Иван Г. попался на глаза педагогу во время перемены. Учитель заметила, что парень прячет под одеждой что-то похожее на оружие.
— Я попросила подростка отдать мне пистолет. Он не отреагировал и убежал. Стоит заметить, что парень этот очень сложный и имеет определенную не очень положительную репутацию в стенах нашего учебного заведения. Ситуации бывают разные, поэтому мне пришлось вызвать полицию, — рассказала учительница школы, где произошел инцидент.
В образовательное учреждение оперативно прибыл инспектор отдела по делам несовершеннолетних.
— Выяснилось, что ученик старших классов взял у младшеклассника игрушку в виде пистолета и развлекался с ней на перемене. Никакой угрозы для других детей и учителей в его действиях не было. С подростком была проведена профилактическая беседа, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер