В Новосибирской области самому «старшему» жениху исполнилось 86 лет

За 2021 год женились 3 «возрастные» пары. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирской области в 2021 году сочетались браком 3 «возрастные» пары. Об этом сообщили в областном Управлении по делам ЗАГС.

— В 2021 году в регионе в самых «старших» парах невесте исполнился 81 год, а жениху — 86 лет, еще одним молодоженам было по 82 года, а в последней паре невесте было 84 года, а жениху — 78 лет, — рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области за 2021 год свадьбу сыграли 16 тысяч пар.

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