В Новосибирской области в 2020 году женились почти 16 тысяч мужчин

В среднем женятся мужчины в возрасте 25-34 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 19 ноября, празднуются Международный мужской день. И в честь этой даты Новосибирскстат опубликовал статистику по мужскому населению Новосибирской области.

— На 1 января 2021 года в Новосибирской области проживало примерно 1 миллион 296 тысяч мужчин, что составило 46,5% от населения региона. 78,4% всех мужчин области проживают в городской местности, а 21,6% — сельские.

Также по данным Новосибирскстата на 2020 год, средний возраст представителей мужского пола составил около 37 лет, причем горожане моложе сельских. А продолжительность жизни у мужчин составила 65,2 года. В брак вступили почти 16 тысяч мужчин, причем половина из них женилось в возрасте 25-34 лет.

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