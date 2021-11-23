В Новосибирской области в 2021 году вышли замуж двадцать пять 16-летних девочек

В Новосибирской области за 2021 год вышли замуж 69 несовершеннолетних невест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за 2021 год вышли замуж 69 несовершеннолетних невест. Об этом сообщили в областном Управлении по делам ЗАГС.

— В 2021 году в возрасте 16 лет в брак вступили 25 невест, в возрасте 17 лет — 44 невесты, — сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

Всего за 10 месяцев 2021 года в Новосибирской области брак заключили 16 650 пар.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с начала 2021 года 156 несовершеннолетних девушек родили детей. Для двоих из них это были уже третьи роды.

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Всего в области 156 несовершеннолетних матерей (подробнее).

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