В Новосибирске две несовершеннолетние сибирячки стали мамами в третий раз в 2021 году

Двое юных девушек стали мамами в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с начала 2021 года 156 несовершеннолетних девушки родили детей. Для двоих из них это уже третьи роды. Об этом рассказали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

— За восемь месяцев текущего года отделами ЗАГС Новосибирской области было зарегистрировано 18 995 записей актов о рождении детей. Из них 156 записей, в которых на момент рождения ребенка матери не достигли совершеннолетия, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

По словам специалистов, в Искитимском районе самое большое количество несовершеннолетних, родивших детей, — 15, в Кировском районе Новосибирска их 11, в Ленинском и Октябрьском — по 10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.