В Новосибирске новогодние елки установят в трех новых местах

В Новосибирске в 2021 году к Новому году появится несколько новых праздничных елок. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в 2021 году к Новому году появится несколько новых праздничных елок. Они будут обустроены в местах, где раньше их не было.

— В этом году в городе появятся три новые елки. Одну из них установят в Советском районе до 1 декабря, вторая должна до 10 декабря появиться на Михайловской набережной, в третья — около кинотеатра имени Маяковского, — рассказал во вторник, 23 ноября, председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в этом году в связи с коронавирусными ограничениями, никаких праздничных мероприятий в Новый год на площади Ленина проводиться не будет.

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