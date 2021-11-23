Новосибирские ученые создали сенсоры, которые определяют ковид по дыханию

Ученые из Академгородка разрабатывают сенсоры, способные определять ковид по дыханию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Команда ученых из новосибирского Академгородка создала модель сенсоров, которые будут способны диагностировать коронавирус и другие респираторные заболевания при помощи дыхания. Приборы будут анализировать выдыхаемый человеком воздух при помощи терагерцевого излучения.

— Технология поможет идентифицировать химические и биологические биомаркеры в дыхании человека, включая белки, связанные с вирусами, — сообщается на сайте Академпарка. — Более тысячи летучих органических соединений (ЛОС) и респираторных аэрозолей-метаболитов можно обнаружить при исследовании выдыхаемого воздуха. И те и другие являются индикатором наличия в организме патогенных бактерий и вирусов. Терагерцовое излучение может сделать их богатым источником информации о состоянии здоровья благодаря идентификации химических и биологических биомаркеров в дыхании человека.

Как пояснил координатор проекта Олег Камешков, белки и генетический материал вирусов имеют особую реакция на электромагнитные волны терагерцовой частоты. Но поскольку белки очень маленькие, для их распознания необходим сенсор. Кроме того, для того, чтобы провести подобное тестирование с помощью сенсора, не требуется усилий квалифицированных специалистов и лабораторных исследований. Планируется, что результат пациент сможет получить уже в течение нескольких минут.

Сейчас ученые уже создали первые прототипы сенсоров и начали их тестировать.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что лекарство от коронавируса в России начали испытывать на хомяках. Действует оно по тому же принципу, что и препарат от энцефалита: в организм больного человека вводят антитела, которые связывают вирус, не дают ему распространяться.

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