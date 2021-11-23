У 31-летней женщины, погибшей в ДТП под Новосибирском, остались трое детей. фото: ГИБДД по НСО.

Погибшая в ДТП на трассе «Барабинск-Куйбышев» 31-летняя женщина оказалась многодетной мамой. У сибирячки остались трое детей. Об этом КП-Новосибирск рассказала знакомая женщины.

— Трое ребятишек у нее остались. Старший - второклассник, с моим сыном за одной партой сидит, — уточнила КП-Новосибирск сибирячка.

Напомним, жуткая авария случилась утром вторника, 23 ноября. На территории Барабинского района, на 5-м километре автодороги К-23 «Барабинск — Куйбышев, столкнулись «Тойота-Марк-2» и «Мицубиси-Паджеро». Погибшая женщина была пассажиркой «Тойоты». В ДТП пострадал и ее муж, водитель иномарки. Сейчас он в больнице.

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