Под Новосибирском в ДТП насмерть разбилась 31-летняя пассажирка иномарки

Авария произошла на территории Барабинского района. Фото: ГИБДД НСО

Во вторник утром, 23 ноября, в Новосибирской области на территории Барабинского района столкнулись две машины. В результате чего погибла женщина-пассажир одной из иномарок. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирской области.

— Авария произошла около 08:00 на территории Барабинского района на 5-м километре автодороги К-23 «Барабинск — Куйбышев». При столкновении двух легковых транспортных средств «Тойота-Марк-2» и «Мицубиси-Паджеро» погибла 31-летняя пассажирка «Тойоты», — сообщает областная Госавтоинспекция.

Известно, что травмы также получил водитель «Тойоты». Обстоятельства и причины произошедшего установят полицейские.

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