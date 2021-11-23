В Новосибирске полицейские поймали грабителя, вырвавшего сумку у 64-летней женщины . Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске поймали грабителя, вырвавшего сумку у 64-летней женщины. Тогда инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а ущерб от преступления составил 35 тысяч рублей. 21 ноября злоумышленник снова вышел на «охоту» — он вырвал сумку у 29-летней девушки. Однако это нападение обернулось провалом — грабителя поймали полицейские. А помогли стражам порядка прохожие. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, местонахождение похищенного устанавливается, — добавили в ведомстве.

Сейчас в полиции проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские просят откликнуться тех, кто пострадал от действий злоумышленника. Им нужно позвонить по номерам: 02, с мобильного 102. Анонимность гарантирована.

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