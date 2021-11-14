В Новосибирске ищут грабителя, вырвавшего сумку у женщины

Грабитель напал на женщину у подъезда. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
Новосибирские полицейские ищут грабителя, напавшего на женщину у подъезда №8 на улице Гребенщикова и вырвал у нее сумку.
- Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения, был одет в зелёную куртку, светлые брюки, шапка темного цвета с белыми вставками, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех, кто узнал нападавшего на фото и знает что-то о его местонахождении, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-20-02, 232-19-76, 232-19-78.
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