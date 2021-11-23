В Новосибирске Заельцовский парк откроют весной 2022 года. Фото: мэрия Новосибирска.

Срок открытия Заельцовского парка в Новосибирске сдвинули. Завершить благоустройство объекта теперь планируют к весне 2022 года. Ранее сообщалось, что парк станет доступным для горожан в октябре 2021 года. Об этом рассказал Денис Архипов, глава министерства ЖКХ Новосибирской области.

— Заельцовский парк практически уже завершен, там остались небольшие работы. Акцент делается на оздоровляющую составляющую проекта — это эко-тропы, трассы скандинавской ходьбы, также детские площадки, озеленение, освещение, видеонаблюдение. Люди, которые посетят этот парк, особенно в весенне-летний период, увидят, как парк преобразился, — рассказал Денис Архипов.

Известно, что реконструкцию Заельцовского парка проводит компания «Премиумстрой».

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