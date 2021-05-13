Заельцовский парк после реконструкции откроют осенью 2021 года

Работы в парке продлятся еще пять месяцев. Фото: мэрия Новосибирска.

Сибиряки, которые любят гулять в Заельцовском парке, уже совсем скоро вновь смогут вновь отправиться туда: этой осенью реконструкцию там планируют завершить. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть:

- Весь парк занимает чуть больше 38 гектаров, он граничит с городским лесом. Под благоустройство отводится чуть больше семи гектаров. Проектом предусмотрено сохранение сосен, уберут только больные деревья. Здесь не предполагается установка механических развлекательных аттракционов. Основная задача – это обустройство прогулочных зон, различных троп, велосипедных дорожек. Это территория отдыха, где можно походить, подышать чистым воздухом, отвлечься от суеты. Таким образом, мы сохраняем концепцию Заельцовского парка, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Напомню, это главный объект нынешнего сезона. Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон – до сентября-октября 2021 года.

Напомним, в парке на всей центральной аллее выложат тротуарную плитку, для велосипедистов появятся отдельные дорожки и выделенная полоса вдоль центральной аллеи . А еще оборудуют дорожки для скандинавской ходьбы.

В парке одновременно будут работать до 20 единиц техники и 80-120 рабочих. Им, помимо дорожек, предстоит оборудовать современную систему полива.

- В настоящее время начались работы по её обустройству, - пояснили в мэрии Новосибирска. - Также уже завезены закладные под опоры освещения. В общей сложности в парке будет проложено около 30 тысяч погонных метров сетей – электрокабели, сети водоснабжения, канализацию, а также заложена система безопасности, оповещения и видеонаблюдения.

Еще там заменят входные группы, обновят парковую мебель, установят новые спортивные комплексы и обустроят детские площадок.

Напомним, ознакомиться с дизайн-проектом можно на сайте «Зелёный Новосибирск»