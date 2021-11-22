В Новосибирске начали судить парня, который зарезал и обокрал свою девушку

Федор убил Алину на съемной квартире. Фото: соцсети

В Новосибирском областном суде начали рассматривать дело об убийстве 17-летней Алины*. На скамье подсудимых — ее молодой человек Федор. Убийство произошло в Дзержинском районе в ночь на 7 марта.

По словам знакомых девушки, в ту ночь Федор пришел к ней домой и стал требовать денег на дозу. Алина отказалась помочь. Видимо, в тот момент у парня появилась идея убить подругу.

Труп девушки обнаружил в квартире ее друг. У нее были множественные ножевые ранения в области шеи и головы. Подозрения сразу пали на Федю, ведь он сам написал другу, что зарезал человека. Оправдывал все тем, что был на «отходосах» после употребления наркотиков.

Полицейским удалось задержать Федора в Кемеровской области — именно туда он отправился на попутках после убийства.

Заседание состоялось 16 ноября. На нем дали слово самому Федору. Также на суде было зачитано обвинительное заключение, из которого стало ясно: погибшая тоже употребляла наркотики, хотя ранее ее друзья умалчивали об этом.

— Согласно предъявленному обвинению Федор вместе с Алиной находился на съемной квартире. После того как они вместе употребили наркотические вещества, подсудимый решил убить девушку. Он взял кухонный нож и нанес ей не меньше 48 ударов в голову, шею и верхнюю часть туловища. После того как девушка погибла, Федор забрал ее ноутбук и мобильный телефон общей стоимостью 50 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск государственный обвинитель Мария Шейн.

Федора обвиняют сразу по двум статьям: по части 2 статьи 105 «Убийство» и части 4 статьи 162 «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

На следующих судебных заседаниях уже будут допрошены свидетели.

* Имя изменено.

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