В Новосибирске жестоко убили 17-летнюю девушку в ее день рождения

Подозреваемый в убийстве девушки пытался скрыться. Фото: соцсети

В ночь на 7 марта в Дзержинском районе Новосибирска жестоко убили 17-летнюю девушку. Сегодня она должна была отметить свой день рождения. Как стало известно КП-Новосибирск, в гибели сибирячки подозревают ее бывшего парня. После преступления он пытался скрыться в другом регионе. По предварительным данным, полицейские задержали его в Кемерово.

— Он убил ее из-за наркотиков, ему нужны были деньги на дозу, — рассказали КП-Новосибирск знакомые парня. — Знаю, что ранее он ее бил, подруги пытались вмешаться, чтоб помочь, но она не позволяла.

В ГУ МВД по Новосибирской области происшествие пока не прокомментировали, в СКР по Новосибирской области не отвечают на звонки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.