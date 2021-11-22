В Новосибирском метро вакцинировались 99% сотрудников

Никаких изменений в работе метро не будет. Фото: МУП «Новосибирский метрополитен»

В Новосибирске из 1907 работников метро только 21 человек еще не сделал прививку от COVID-19. От общего числа сотрудников количество не прошедших всего 1%. Также 201 работник метро имеет медотвод. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

— Для вакцинации сотрудников метрополитена при поддержке минздрава были организованны мобильные пункты вакцинации в депо «Ельцовское» и в Инженерном корпусе, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что всего в Новосибирскую область поступил 1 миллион 334 тысячи 575 комплектов вакцины. Первым компонентом вакцины привились чуть более 1 миллиона человек, а завершили курс — 906 тысяч 222 человека. По данным регионального минздрава, за последнюю неделю без учета выходных дней привито 88 тысяч 522 человека.

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