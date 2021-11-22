Высокие темпы вакцинации в Новосибирской области позволяют увеличить заполняемость залов до 70%

В Новосибирской области за последние два месяца впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 0,6%. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание с членами Правительства Новосибирской области. В частности, речь шла о необходимости сохранять высокие темпы вакцинации населения региона. По информации Управления областного Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два месяца впервые было зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 0,6%.

Андрей Травников подчеркнул: несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной, Новосибирская область вышла на хорошие темпы вакцинирования.

— На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям увеличения заполняемости залов культурных учреждений, учреждений физкультуры и спорта до 70%. С учетом хорошо идущей кампании по вакцинированию, считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями. Прошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решения о внесении изменений в наши нормативные акты, которые позволят увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов в объектах культуры, физкультуры и спорта — с обязательным сохранением контроля входных QR-кодов и ПЦР-тестов, — отметил Андрей Травников.

В регионе, тем временем, продолжается массовая вакцинация. Всего в регион поступил 1 миллион 334 тысячи 575 комплектов доз вакцины. Первым компонентом привиты 1 миллион 104 тысяч 714 человек, завершили курс вакцинации 906 тысяч 222 человека.

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