Нового председателя Новосибирского облсуда Людмилу Симанчеву представили коллективу

Нового председателя поздравил губернатор Андрей Травников. Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирском областном суде в понедельник, 22 ноября, представали нового председателя — Людмилу Симанчеву. Указом президента ее назначали на 6-летний срок.

— Новое назначение — это огромная ответственность. Задачи, которые нам поставили Верховный Суд России и губернатор, серьезные и нам всем предстоит большая совместная работа по защите нарушенных прав, свобод и интересов граждан, и как следствие, по защите интересов нашего государства, — цитирует Людмилу Симанчеву пресс-служба облсуда.

Людмила Симанчева начала свою карьеру после 1980 года, когда окончила юрфак Томского государственного университета им. В.В. Куйбышева. Начала она со службы в органах внутренних дел и прошла долгий путь до судьи Томского районного народного суда, потом стала судьей Томского областного суда, а с 2011 и до назначения председателем Новосибирского областного суда была заместителем председателя Иркутского областного суда.

Людмиле Симанчевой присвоен первый квалификационный класс. Так же она является лауреат всероссийского конкурса «Судья года» и имеет ведомственные награды.

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