Председателем Новосибирского областного суда назначена Людмила Симанчева

Людмила Симанчева была назначена председателем Новосибирского областного суда. Фото: Кадр из видео\kpirkutsk

Председателем Новосибирского областного суда указом президента РФ Владимира Путина была назначена Людмила Симанчева. Документ об этом появился 8 ноября на официальном портале правовых актов.

Людмила Симанчева — выпускница юрфака томского государственного университета. Некоторое время работала судьей Томского областного суда. С 2011 года занимала должность зампреда Иркутского областного суда. На должность председателя Новосибирского облсуда она назначена на шесть лет.

Напомним, эта должность была вакантной с октября 2018 года, после того, как этот пост, после истечения срока полномочий, покинула Римма Шатовкина. Экс-судья стала фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.

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