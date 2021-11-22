В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь нашли «снаряд»

Снаряд оказался грузом к прибору для измерения скорости течения воды. Фото: ГК «ВИС»
В Новосибирске на стройплощадке пилона нового моста через Обь нашли предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».
— Вечером в пятницу, 21 ноября, на правом берегу при земляных работах у пилона обнаружили предмет, внешне похожий на снаряд, — рассказывают в пресс-службе.
Из-за странной находки работы остановили и вызвали спецслужбы. Стройплощадку оцепили до приезда саперов с собаками. К счастью, предмет оказался всего лишь грузом к прибору для измерения скорости течения воды и никакой опасности не представлял. Сейчас на стройке уже возобновлены работы.
Напомним, что в пятницу, 12 ноября, в поселке Кольцово при строительстве дороги к центру «Вектор», рабочие нашли неразорвавшийся снаряд.
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