В Новосибирской области рабочие нашли снаряд при строительстве дороги к «Вектору»

В Новосибирской области строители дороги нашли неразорвавшийся снаряд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области строители дороги нашли неразорвавшийся снаряд. Инцидент произошел в пятницу, 12 ноября.

— Днем в пятницу, в поселке Кольцово при строительстве дороги к центру «Вектор» рабочие обнаружили снаряд, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, в прошлом году КП-Новосибирск писала о том, как возле жилого дома на Старом шоссе нашли рабочие нашли снаряд во время ремонта труб. На месте работали саперы. Как выяснилось позже, находка представляла собой корпус минометной мины без взрывчатого вещества и не была опасна.

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