2020-05-25T12:33:51+03:00
Общество

В Новосибирске нашли снаряд во время ремонта теплотрассы

На месте работали саперы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске возле жилого дома на Старом шоссе нашли снаряд во время ремонта труб. Фото: Управление Росгвардии по НСОВ Новосибирске возле жилого дома на Старом шоссе нашли снаряд во время ремонта труб. Фото: Управление Росгвардии по НСО
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В Новосибирске возле жилого дома на Старом шоссе нашли снаряд во время ремонта труб. На месте работали саперы.

— Возле дома №6 на Старом шоссе велись работы по замене труб. В какой-то момент экскаватор вместе с землей поднял снаряд, — написали очевидцы событий в паблике «АСТ-54».

В Управлении Росгвардии по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали об этой находке.

— В Управление Росгвардии по Новосибирской области поступила информация о найденном во время ремонта предмете, похожем на мину. На место сразу же выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Они установили, что находка представляет собой корпус минометной мины без взрывчатого вещества. Опасности этот предмет никакой не представляет, он был передан полиции для проведения дальнейших следственных действий, — пояснили в Росгвардии.

На месте работали саперы. Фото: "АСТ-54"

На месте работали саперы. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многих сибиряков удивила столь нестандартная находка. Некоторые даже иронизировали насчет того, что данный участок, судя по всему, давно не ремонтировали, если до сегодняшнего дня снаряд не был найден.

— Это же сколько там ремонта не было?

— Он как будто из музея.

— У нас в городе уже не первый раз что-то подобное находят, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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