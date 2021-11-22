В Новосибирске вынесли приговор душителю, нападавшему на женщин в «Березовой роще»

Приговор еще не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который дважды совершил нападение на женщин, одну из которых убил, а после изнасиловал. Его признали виновным по нескольким статьям.

— Подсудимый дважды совершил нападения на женщин на территории и вблизи ПКиО «Березовая роща». Первое нападение он совершил, будучи пьяным, когда получил отказ в знакомстве от жертвы. После чего он напал на нее задушил и изнасиловал. Через пару дней злоумышленник снова вышел на «охоту», на этот раз ею стала девушка, на которую он также напал со спины и начал душить, но девушка оказала сопротивление, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

После второго неудачного нападения подсудимый скрылся с места преступления. Позже его местонахождение было установлено, вину он признал частично. Ему назначено 7,5 лет в колонию строго режима, приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, нападения на женщин он совершал в августе 2020 на территории и вблизи ПКиО «Березовая роща» в Новосибирске. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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