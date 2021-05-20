«Зажал ей нос и снял штаны»: душитель из Новосибирска рассказал, как нападал на женщин в «Березовой роще». Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске будут судить мужчину, нападавшего на женщин в Дзержинском районе города вблизи «Березовой рощи». В отношении сибиряка завершено расследование уголовного дела по нескольким статьям. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера, попытке изнасилования, а также в разбое. Подробности о нападениях рассказал сам злоумышленник. Видео с откровениями сибиряка опубликовал региональный СК.

Известно, первый случай произошел 8 августа 2020 года. По данным следователей, злоумышленник хотел познакомиться с девушкой, но та ему отказала. После чего мужчина набросился на нее.

— Уже выходя с «Березовой рощи», возле фонтана, заметил девушку — перехватил ее за шею, затащил за кучу, зажал ей нос и рот ладошкой и снял с нее штаны, — рассказал душитель.

Известно, что он совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера, а также попытался ее изнасиловать. Еще одно нападение случилось через несколько дней в том же районе.

— Увидел девушку с наушниками, подумал в наушниках все равно не слышит, решил, что заберу наушники. Догнал ее, перехватил ей шею, — добавил на видео злоумышленник.

В этот раз жертва оказала маньяку активное сопротивление. Из-за этого мужчина испугался, что его заметят прохожие, и поспешил скрыться с места преступления.

Полицейским и следователям удалось оперативно разыскать и задержать подозреваемого. Известно, что в ходе расследования он частично признал вину.

В настоящий момент уголовное дело сибиряка с обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд, где его рассмотрят по существу.

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