В Бердске хотят продать санаторий-призрак Речкуновский

Часть санатория хотят продать Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области в городе Бердск планируют продать часть заброшенного санатория «Речкуновка», которая расположена рядом с отелем «Сосновка».

Продать часть санатория хотят владельцы «Сосновки», которые хотят реализовать и свой комплекс. По словам владельцев, купить его купят, да но на вряд ли под санаторий. А скорее всего, приобретут под еще один коттеджный поселок.

На сегодняшний день санаторий разделяют три собственника, которые по-разному видят будущее «Речкуновки». Кому-то планирует построить там коттеджи, а кому-то и вовсе хочется возвести в этом месте реабилитационный центр.

Ранее КП-Новосибирск писала, в прошлом элитный санаторий Речкуновский превратился в российскую припять. Его возвели в далеком 1959. Полвека назад там было многолюдно, шумно, весело, как на южных курортах. Но в начале 2000-х годов санаторий стал банкротом. А потом постепенно превратился в развалины, где сибиряки любят устраивают необычные фотосессии.

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