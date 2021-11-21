В Новосибирске женщина получила девять лет колонии за убийство приютившего ее соседа

Убийство произошло после застолья. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске вынесли приговор 50-летней сибирячке за убийство 60-летнего хозяина квартиры, который приютил ее у себя. Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района:

— Подсудимая не признала вину, она обвинила гостей. Якобы она зашла в комнату с гостями и обнаружила тело мужчины в крови, а рядом с ним нож. Свидетели рассказали, что она напала на погибшего мужчину. Суд назначил девять лет колонии общего режима, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Напомним, 18 апреля в Дзержинском районе женщина-дворник и новосибирец выпивали вместе с гостями. За несколько месяцев до трагедии сибирячка познакомилась с хозяином жилья на улице и тот пустил ее к себе пожить. Во время застолья возникла ссора, и женщина схватилась за нож. По данным регионального СКР, она нанесла восемь ударов в грудь хозяину квартиры, тот от полученных травм скончался на месте.

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