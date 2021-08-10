«Она обвинила в убийстве гостей»: женщина-дворник зарезала 60-летнего новосибирца, приютившего ее

Квартирантку обвиняют в убийстве новосибирца. Фото: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

В Дзержинском районном суде судят 50-летнюю женщину-дворника за убийство 60-летнего мужчины, приютившего ее в своем доме на улице Учительской. Женшина ранее была судима за насильственные преступления. Она познакомилась с пожилым мужчиной на улице и пожаловалась, что ей далеко ездить на работу дворником из Бердска. Детей у нее нет, и мужчина пустил ее к себе пожить.

18 апреля женщина-дворник и новосибирец выпивали вместе с гостями. Внезапно возникла ссора, и женщина схватилась за нож. По данным регионального СКР она нанесла восемь ударов в грудь хозяину квартиры, тот скончался на месте.

— Обвиняемая не признает вину, она обвинила гостей. Якобы она зашла в комнату с гостями и обнаружила тело мужчины в крови, а рядом с ним нож. Свидетели рассказали, что она напала на погибшего мужчину. Женщина находится под стражей, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина.

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