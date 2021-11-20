В Новосибирске от коронавируса умерла 43-летняя женщина

За очередные сутки от ковида умерло 16 жителей Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За очередные сутки от коронавируса умерло 16 жителей Новосибирской области. Таковы данные областного Оперативного штаба.

- Скончались еще шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59, 68, 70, 71, 80 лет и женщины в возрасте 43, 49, 65, 79, 81, 83, 86 лет, две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 652 человека, - сообщает Оперштаб.

Показатель смертности за эти сутки близок к пиковому. Более высокая цифра была зафиксирована только в октябре – 17 человек.

Заболевших за стуки медики выявили 392 человека, тогда как пиковое значение – 409 человек, это показатель от 16 ноября.

Напомним, что Роспотребнадзор сообщил КП-Новосибирск статистику заболеваемости среди обладателей прививок. Она – ниже, чем средняя заболеваемость в регионе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber