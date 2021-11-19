В минздраве рассказали, какая вакцина от ковида самая популярная у жителей Новосибирской области

В Новосибирском минздраве рассказали, какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются сибиряки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирском минздраве рассказали, какой вакциной от коронавируса чаще всего прививаются сибиряки. В ведомстве отметили, что популярность той или иной вакцины среди людей зависит от объемов ее поставок в регион.

— Выбор вакцины против коронавируса коррелирует с объемами поставок того или иного препарата в Новосибирскую область, — сообщили в областном минздраве в ответ на запрос КП-Новосибирск. — До настоящего времени основные поставки в Новосибирской области приходились на вакцину «Спутник V».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе был установлен суточный рекорд по вакцинации от ковида. За 17 ноября прививку поставили 23 166 человек. Всего в регионе уже привито от коронавируса более 1 миллиона 88 тысяч человек, завершили полный курс вакцинации 895 592 человека.

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