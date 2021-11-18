В Новосибирской области установили новый суточный рекорд по прививкам от ковида

Всего в регионе полный курс вакцинации завершили 895 592 человека. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирской области установился новый суточный рекорд по вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки — 17 ноября — прививку поставили 23 166 человек. Из них первый компонент ввели себе 15 148 человек.

Всего в регионе, как отметили в областном минздраве, уже привито от коронавируса более 1 миллиона 88 тысяч человек, завершили полный курс вакцинации 895 592 человека. На территории Новосибирской области работают 92 пункта вакцинации.

Напомним, в регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности: в общественных местах, включая транспорт, необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. С 12 ноября в Новосибирской области также начала действовать система QR-кодов: их необходимо будет предъявлять в культурных и спортивных учреждениях, где на мероприятиях количество участников составляет более 100 человек, а также в гостиницах, на базах отдыха и в заведениях общепита.

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