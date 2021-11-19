В Новосибирске две иномарки заблокировали проезд трамваев

ДТП блокировало движение трамваев. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске, вечером, 19 ноября, авария заблокировала проезд на трамвайных путях. Видео с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

— У дома №58 по улице Мира произошло ДТП. На трамвайный путях столкнулись кроссовер Nissan с фургоном Renault и заблокировали проезд, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что машины стоят «на аварийке» прямо на рельсах, а за ними как раз уже стоит один из трамваев, который не может проехать.

Напомним, сегодня также из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка на Бердском шоссе. Там на крышу перевернулась иномарка, о произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

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