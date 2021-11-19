В Новосибирске на Бердском шоссе опрокинулась иномарка

Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Фото: Кадр из видео
Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе в Новосибирске произошло ДТП. Последствия аварии засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика, выложенного в сеть, видно, что на дороге перевернулась на крышу машина.
— На Бердском шоссе при движении в сторону Бердска в районе Академгородка опрокинулся хэтчбек Nissan March, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Авария спровоцировала многокилометровый затор. Информации о пострадавших не поступало.
В целом в городе сейчас дороги сильно загружены. По данным Яндекс. Карт, Новосибирск под вечер сковали 9-балльные пробки.
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