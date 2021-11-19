В Новосибирске на Бердском шоссе опрокинулась иномарка

Из-за ДТП на дороге образовалась большая пробка. Фото: Кадр из видео

Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе в Новосибирске произошло ДТП. Последствия аварии засняли на видео очевидцы. На кадрах ролика, выложенного в сеть, видно, что на дороге перевернулась на крышу машина.

— На Бердском шоссе при движении в сторону Бердска в районе Академгородка опрокинулся хэтчбек Nissan March, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Авария спровоцировала многокилометровый затор. Информации о пострадавших не поступало.

В целом в городе сейчас дороги сильно загружены. По данным Яндекс. Карт, Новосибирск под вечер сковали 9-балльные пробки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.