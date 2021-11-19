Пробки на вечер в Новосибирске 19 ноября 2021 года: 9-балльные заторы сковали город

Пробки на вечер в Новосибирске 19 ноября 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 19 ноября 2021 года затронули оба берега. По данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 9 баллов.

На правом берегу сильнее всего движение затруднено на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Бориса Богаткова, Лобова, Автогенная, Красный проспект, Ядринцевская, Орджоникидзе, Семьи Шамшаных, Фрунзе, Нарымская, Ленина, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, Писарева, Кропоткина и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог сейчас составляет 9 баллов. Фото: yandex.ru

На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Станционная, Петухова и Хилокская.

Движение также затруднено по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Бугринскому мосту движение свободное.

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