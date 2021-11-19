Задержанного депутата Заксобрания Новосибирской области отправили под домашний арест. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В пятницу, 19 ноября, депутату Заксобрания Новосибирской области Глебу Поповцеву избрали меру пресечения. Суд отправил его под домашний арест. Ранее сообщалось, что Поповцева задержали и завели на него уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

— Следствие установило, фигурант по делу, являясь депутатом Законодательного собрания Новосибирской области, фиктивно трудоустроил помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником зарплаты. При этом помощник депутата по факту не работала, однако Законодательным Собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту. Деньги она передавала фигуранту по делу, — рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

В результате мошеннической схемы Поповцев похитил денежные средства Заксобрания на сумму более 400 тысяч рублей.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.