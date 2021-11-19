Новосибирская прокуратура проверит инцидент с 6-летней девочкой, сломавшей ногу на детской площадке

Девочка сломала ногу на детской площадке Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске прокуратура организовала проверку после публикации КП-Новосибирск о 6-летней девочке, сломавшей ногу на детской площадке. Инцидент случился на улице Гэсстроевская, 2/1.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ООО УК «Любимый дом» законодательства при эксплуатации детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Напомним, в конце лета 2021 года в Кировском районе Новосибирска, на улице Гэсстроевской, 2/1, 6-летняя девочка сломала ногу. Причиной ЧП, по мнению родственников ребенка, стала яма под горкой на детской площадке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.