Новосибирская прокуратура проверит инцидент с 6-летней девочкой, сломавшей ногу на детской площадке

Девочка сломала ногу на детской площадке
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске прокуратура организовала проверку после публикации КП-Новосибирск о 6-летней девочке, сломавшей ногу на детской площадке. Инцидент случился на улице Гэсстроевская, 2/1.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ООО УК «Любимый дом» законодательства при эксплуатации детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает старший помощник прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Напомним, в конце лета 2021 года в Кировском районе Новосибирска, на улице Гэсстроевской, 2/1, 6-летняя девочка сломала ногу. Причиной ЧП, по мнению родственников ребенка, стала яма под горкой на детской площадке.
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