В Новосибирске станция «Спортивная» готова на 65 процентов

По плану станция начнет свою работу с сентября 2022 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске готовность станции «Спортивная» составляет 65%. Строительство идет по графику и уже в декабре начнут внутреннюю отделку. Об этом сообщили в мэрии города.

— На «Спортивной», как и на «Речном вокзале» пути будут посередине, а платформы — по бокам. Здесь установят автоматические раздвижные двери, которые будут отделять платформу от рельсов, исключая тем самым вероятность падения людей на рельсы. Кроме того, в холодное время года на платформах будет тепло. По плану станция начнет свою работу с сентября 2022 года, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам гендиректора подрядчика Сергея Арапова, пакет документов уже подан в теплоснабжающую организацию и примерно через 2-3 недели их должны будут согласовать. После на новую станцию подадут отопление, и рабочие приступят к внутренней отделке. А установка раздвижных дверей начнется через два месяца.

На данный момент идут работы над фасадами, прокладываются лотки для электрооборудования и кабельных трасс, ведется отделка служебных помещений. Ночью работники утепляют платформенную часть, а в течение двух недель придут лифты для маломобильных граждан и начнется монтаж лифтового оборудования.

На сегодняшний день уровень готовности станции 65%, а к концу года готовность составит 75%.

Напомним, что в ЛДС, строительство которого начали к Молодежному чемпионату мира по хоккею, начали устанавливают и монтируют витражи. Стекла разных цветов и размеров устанавливают по особой схеме. Вес всей мозаики на малой арене будет около 80 килограммов, а на основной — до 130-ти. Всего установят больше 11 тысяч квадратных витражей.

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