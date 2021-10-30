В Новосибирске на ЛДС устанавливают стеклянные витражи

Фото: Правительство НСО

В Новосибирске продолжается строительство ЛДС. Сейчас там устанавливают и монтируют витражи из стекла. Об это рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Стекла разных цветов и размеров устанавливают по особой схеме – словно огромный объёмный пазл. Вес «кусочков» этой мозаики на малой арене – около 80 килограммов, на основной – до 130-ти. Всего установят больше 11 тысяч квадратных витражей, – сообщает ведомство.

На сегодняшний день на ледовой арене уже готова технологическая плита малой арены на 100%. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения и устройство монолитных конструкций трибун.

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