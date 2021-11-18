Стоимость проекта вольеров 900 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирский зоопарк привезут макак из Японии. На сайте госзакупок уже появилась информация о разработке проекта вольера для них.

— Стоимость работ составит 900 тысяч рублей. Два вольера разместят на участке в 1700 квадратных метров. Площадь одного из них — 554 квадратных метров, другого — 342 квадратных метра, — сообщается в документах на госзакупках.

Напомним, в конце октября в Новосибирском зоопарке случилось пополнение. У камерунских карликовых коз появилось шестеро малышей. Видео с ними опубликовала посетительница зоопарка.

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