Стоимость проекта вольеров 900 тысяч рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирский зоопарк привезут макак из Японии. На сайте госзакупок уже появилась информация о разработке проекта вольера для них.
— Стоимость работ составит 900 тысяч рублей. Два вольера разместят на участке в 1700 квадратных метров. Площадь одного из них — 554 квадратных метров, другого — 342 квадратных метра, — сообщается в документах на госзакупках.
Напомним, в конце октября в Новосибирском зоопарке случилось пополнение. У камерунских карликовых коз появилось шестеро малышей. Видео с ними опубликовала посетительница зоопарка.
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