«Любят бодаться и прыгать»: у карликовых коз из новосибирского зоопарка появились шестеро малышей

Козлята любят бодаться друг с другом. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке снова пополнение: на этот раз родителями стали камерунские козы. У них родились шестеро козлят. Озорных малышей засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

— Малыши чувствуют себя отлично и уже даже показываются посетителям. А еще они очень любят бодаться и играть со своими родителями, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова.

Камерунские козы — одни из самых маленьких коз в мире. Взрослые особи в росте достигают всего около 50 сантиметров в холке. Вес самок в среднем 10-12 килограмм, самцы потяжелее — до 25 килограмм. За свои размеры этот вид называют карликовыми козами или козами-пигмеями. А малыши у них и вовсе рождаются совсем крошечными. Вес новорожденного козленка составляет всего 300 грамм. Но это не мешает им быть очень активными и подвижными: козлята практически сразу после рождения пытаются стоять, а через несколько часов прыгают и бегают.

Смотреть видеосюжет У карликовых коз из новосибирского зоопарка появились шестеро малышей

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